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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Неадекватный омич припарковал авто поперек пешеходного перехода

Очевидцы заподозрили неладно и отобрали у него ключи от машины.

В воскресенье, 24 сентября, автолюбители обратили внимание на водителя ВАЗа, который остановился поперек дороги на пешеходном переходе.

Информация с фото и видео об этом появилась в омских группах ВКонтакте. По словам очевидца, он вначале подумал, что водителю плохо, но тот начал махать руками и попытался ехать. У него отобрали ключи от авто и заставили выйти из машины.

На место вызвали сотрудников полиции. Мужчина не мог стоять на месте, постоянно двигался, отрицал факт управления автомобилем и просил у сотрудников ДПС сигарету.

Предположительно мужчина находился в состоянии опьянения. Его автомобиль эвакуировали.

В комментариях омичи благодарили водителя, который не дал неадеватному мужчине уехать.

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