Неадекватный омич припарковал авто поперек пешеходного перехода
Очевидцы заподозрили неладно и отобрали у него ключи от машины.
Очевидцы заподозрили неладно и отобрали у него ключи от машины.
В воскресенье, 24 сентября, автолюбители обратили внимание на водителя ВАЗа, который остановился поперек дороги на пешеходном переходе.
Информация с фото и видео об этом появилась в омских группах ВКонтакте. По словам очевидца, он вначале подумал, что водителю плохо, но тот начал махать руками и попытался ехать. У него отобрали ключи от авто и заставили выйти из машины.
На место вызвали сотрудников полиции. Мужчина не мог стоять на месте, постоянно двигался, отрицал факт управления автомобилем и просил у сотрудников ДПС сигарету.
Предположительно мужчина находился в состоянии опьянения. Его автомобиль эвакуировали.
В комментариях омичи благодарили водителя, который не дал неадеватному мужчине уехать.