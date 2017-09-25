Казахстанцы мигрируют из сел в города в поисках лучших условий жизни — МВД

Источник: AP 2017

«Преобладающей формой во внутренней миграции остается миграция из сельских регионов в города. Основным фактором, влияющим на принятие решения о миграции, является экономический. Люди мигрируют в поисках более высокой заработной платы, лучших условий жизни и так далее», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

По информации правоохранительного ведомства, наибольшую долю в миграционном оттоке населения занимают южные регионы страны.

«Основными регионами притока населения являются города Алматы, Астана, Алматинская, Мангистауская и Карагандинская области», — отметили в пресс-службе.

При этом отмечается дисбаланс плотности расселения населения в регионах: в северных регионах страны численность населения и плотность его расселения значительно меньше в сравнении с южными регионами. Между тем, этим вопросам уделено значительное внимание в проекте Концепции миграционной политики на 2017−2021 годы.

«В качестве мер для решения этой проблемы, предусматривается поддерживаемое государством, добровольное переселение граждан из трудоизбыточных регионов в “точки экономического роста”, в том числе с использованием инструментов, предусмотренных Программой продуктивной занятости. В целом, концепция определяет цели и направления миграционной политики на среднесрочный период с учетом современных вызовов в сфере миграции», — утверждают в МВД РК.

Министерством внутренних дел при разработке концепции основное внимание было уделено вопросам обеспечения национальной безопасности в контексте миграционных угроз. Анализ миграционных процессов свидетельствует о сохраняющейся на протяжении последних лет тенденции роста как внешней, так и внутренней миграции.

«К примеру, в 2016 году количество зарегистрированных в стране иностранцев увеличилось на 25% и составило 1 млн 725 тыс. человек. С начала текущего года уже зарегистрировано порядка 1 млн 500 тыс.», — сообщили в правоохранительном ведомстве.

В целях максимального сокращения незаконной составляющей внешней миграции предполагается дальнейшее совершенствование правовой базы противодействия незаконной миграции, намечаются новые подходы по усилению миграционного контроля и противодействию организации каналов незаконной миграции. При этом большое значение концепцией придаётся дальнейшему развитию системы учёта внешних и внутренних миграционных процессов.