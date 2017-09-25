В Комсомольске-на-Амуре станет больше ОМОНа

Источник: Восток Медиа

На Дальнем Востоке появятся два новых отряда ОМОН. Дополнительные силы представители Росгвардии сформируют в Благовещенске и в Комсомольске-на-Амуре. В городе президентского внимания отряд создадут по просьбе губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы считаем, что там должна быть эта составляющая, тем более, что для этого есть все условия. Там уже есть боевое отделение от СОБР Хабаровска. На его базе появится ОМОН», — рассказал командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Груднов.

Дополнительно ОМОН сформируют и в Благовещенске. Его численность также составит 150 человек. Увеличится количество сотрудников ОМОН на Камчатке, в Приморском крае, на Сахалине ив Якутии.