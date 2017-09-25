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06:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске-на-Амуре станет больше ОМОНа

Дополнительный отряд сформируют по просьбе губернатора.

Источник: Восток Медиа

На Дальнем Востоке появятся два новых отряда ОМОН. Дополнительные силы представители Росгвардии сформируют в Благовещенске и в Комсомольске-на-Амуре. В городе президентского внимания отряд создадут по просьбе губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы считаем, что там должна быть эта составляющая, тем более, что для этого есть все условия. Там уже есть боевое отделение от СОБР Хабаровска. На его базе появится ОМОН», — рассказал командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игорь Груднов.

Дополнительно ОМОН сформируют и в Благовещенске. Его численность также составит 150 человек. Увеличится количество сотрудников ОМОН на Камчатке, в Приморском крае, на Сахалине ив Якутии.

Однако не обойдётся и без сокращений. На Дальнем Востоке до 1 декабря сократят специальные моторизованные части в составе Росгвардии. На базе 21-го отряда специального назначения создадут Центр спецназа, численностью более одной тысячи человек, а первый морской отряд переформируют в морскую бригаду. Дислоцироваться она будет в Хабаровске. Также в структуре планируют создать ещё одну эскадрилью для авиационного отряда специального назначения.

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