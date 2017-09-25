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11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальневосточный генерал-лейтенант погиб в Сирии

Снаряд попал в командный пункт, где находился командующий уссурийской 5-й армией Валерий Асапов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Командующий уссурийской 5-й армией генерал-лейтенант ВС России Валерий Асапов погиб при минометном обстреле террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Его представили к награде посмертно, сообщает ИА AmurMediaсо ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами «Исламского государства» неподалеку от этого сирийского города. Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный.

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего по данным военного ведомства за время операции в Сирии погибли 35 россиян.

Как сообщает газета «Известия», на данный момент долина реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора является единственным крупным районом, частично контролируемым ИГ. За полное освобождение города идут ожесточенные бои. 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны боевиков. В последние несколько недель военные Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от террористов значительные территории.

Справка: АСАПОВ Валерий Георгиевич. Родился 1 января 1966 года в городе Малмыж Кировской области. В 1987 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова в звании лейтенанта. С 1987 по 1997 года служил в 104 парашютно-десантном полку 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ во Пскове, где прошел ступени от командира взвода до командира батальона. Служил в Южной Осетии, Чечне. После окончания академии имени М. В. Фрунзе полковник Асапов получил назначение заместителем командира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии.

С 2007 по 2011 год — командир 18 Пулеметно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на Курильских островах. С 5 сентября 2011 по 1 октября 2012-го представил Вооруженные Силы России на трёх ответственных международных учениях, совместных антитеррористических монгольско-российском учении «Селенга-2011», российско-индийском учении «Индра-2012» и российско-монгольском учении «Селенга-2012». В 2013 году накануне Дня защитника Отечества Президент России Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Последняя должность — командующий 5 Краснознаменной общевойсковой армией.

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