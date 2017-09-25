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07:22 (мск), источник: АиФ Омск

ОмГУ должен выплатить государству 102 млн рублей

В такую сумму суд оценил ущерб федерального казначейства.

Арбитражный суд удовлетворил иск Управления федерального казначейства по Омской области к классическому университету. Об этом сообщает «ОмскЗдесь».

Арбитражный суд Омской области принял решение по судебной тяжбе между Управлением федерального казначейства по Омской области и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Суд полностью удовлетворил требования казначейства и обязал университет выплатить ущерб на сумму 102,4 млн рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что ранее в ходе проверки, проводимой Росфиннадзором, было установлено, что ОмГУ неправомерно оплатил за счёт средств бюджета работы по строительству главного корпуса, которые выполнены не были. Казначейство требовало с вуза компенсировать ущерб в 103,7 млн руб.

Отметим, в июне 2017 года бывший проректор ОмГУ Владимир Домрачеев был осуждён за мошенничество при строительстве главного корпуса учебного заведения на ул. Фрунзе, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Однако Домрачем был амнистирован в зале суда и должен возместить ущерб ОмГУ в размере 136 млн рублей.

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