ОмГУ должен выплатить государству 102 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск Управления федерального казначейства по Омской области к классическому университету. Об этом сообщает «ОмскЗдесь».

Арбитражный суд Омской области принял решение по судебной тяжбе между Управлением федерального казначейства по Омской области и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Суд полностью удовлетворил требования казначейства и обязал университет выплатить ущерб на сумму 102,4 млн рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что ранее в ходе проверки, проводимой Росфиннадзором, было установлено, что ОмГУ неправомерно оплатил за счёт средств бюджета работы по строительству главного корпуса, которые выполнены не были. Казначейство требовало с вуза компенсировать ущерб в 103,7 млн руб.