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06:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уха, шарабан и сбитень: в Хабаровске открылся Международный гастрофорум

Первый день начался с лекций и кондитерских мастер-классов.

Сегодня в Хабаровске начался Международный гастрономический форум. В таком статусе мероприятие проводится второй раз, всего же гастрофорум — седьмой по счёту, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этом году изменено место проведения гастрофорума — им стал один популярных хабаровских ресторанов. Гости и участники мероприятия имеют возможность посетить интересующие их площадки в зависимости от собственных интересов и предпочтений.


Первый мастер-класс проводит Александр Донсков — шеф-кондитер из Владивостока. Чтобы узнать секреты приготовления эклеров и пирожных шу, на мастер-класс собрались около сотни хабаровчан.

В отдельных зонах повара уже занялись приготовлением ухи и запеканием сазана в шарабане.

Своё умение также демонстрируют бариста и бармены. Одним из первых угощений стал сбитень по фирменному рецепту.

Напомним, гастрофорум организован как для профессионалов сферы общественного питания, так и для обычных жителей города.

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