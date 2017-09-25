Уха, шарабан и сбитень: в Хабаровске открылся Международный гастрофорум

Сегодня в Хабаровске начался Международный гастрономический форум. В таком статусе мероприятие проводится второй раз, всего же гастрофорум — седьмой по счёту, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В этом году изменено место проведения гастрофорума — им стал один популярных хабаровских ресторанов. Гости и участники мероприятия имеют возможность посетить интересующие их площадки в зависимости от собственных интересов и предпочтений.





Первый мастер-класс проводит Александр Донсков — шеф-кондитер из Владивостока. Чтобы узнать секреты приготовления эклеров и пирожных шу, на мастер-класс собрались около сотни хабаровчан.



В отдельных зонах повара уже занялись приготовлением ухи и запеканием сазана в шарабане.



Своё умение также демонстрируют бариста и бармены. Одним из первых угощений стал сбитень по фирменному рецепту.



Напомним, гастрофорум организован как для профессионалов сферы общественного питания, так и для обычных жителей города.



