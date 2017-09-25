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06:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пустыню из центра Владивостока уберут ближе к ноябрю

Новые тротуары посыпают песком для заполнения щелей и швов (ФОТО).

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фотографий

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Тротуары вдоль улицы Светланской во Владивостоке, где продолжается капитальный ремонт дорожного полотна, строители превратили в пустыню. Как пояснили ИА PrimaMediaв пресс-службе горадминистрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой, и этот процесс может продолжаться до окончания срока контракта — до 10 ноября 2017 года.

Укладка тротуарной плитки продолжается сразу на нескольких участках по обе стороны улицы Светланской. Сначала пешеходам приходится обходить место по проезжей части, затем обновленный тротуар щедро посыпают песком.

«Вся обувь в песке, если в открытых туфлях идешь, то песок набивается внутрь», — рассказали читатели агентства.

В мэрии отметили, что песок используется для заполнения щелей и швов между тротуарной плиткой, так что пустыня — часть технологического процесса.

«Технологический процесс еще не завершен. Сейчас швы просыпали на первый раз, потом будет второй», — уточнили в администрации Владивостока.

Между тем, многие коммерческие и государственные предприятия не стали терпеть все ужасы замены тротуарной плитки и самостоятельно избавились от песка, не дождавшись пока он заполнит швы. Но в некоторых местах пешеходы передвигаются как по пляжу.

Напомним, комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на Светланской ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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