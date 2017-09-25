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06:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцев взволновало странное ругательство Ким Чен Ына

В сети активно обсуждают резкое заявление лидера Северной Кореи Кима Чен Ына в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mashable.

Источник: Reuters

Официальное Корейское центральное информационное агентство опубликовало заявление фото Кима Чен Ына, сидящего за столом с листком бумаги. Он назвал Трампа «психованным выжившим из ума стариком». В официальном переводе на английский было указано слово dotard, что взволновало пользователей сети.

Оказалось, что многие не подозревали о существовании этого слова, но после того, как выяснили его значение (на русский — «дряхлый старикашка» или «выживший из ума старик»), принялись шутить по этому поводу.

Многие восхитились тому, что представители Северной Кореи смогли употребить слово, которое заставило всех американцев открыть словарь. Некоторые подметили, что в оригинальном заявлении было употреблено выражение, близкое к lunatic old man («сумасшедший старик»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Юзеры принялись применять это слово буквально к каждой ситуации.

«Twitter прямо сейчас:
— Боже, он назвал Трампа “дряхлый старикашка”!
— Такое слово существует?
— Подожди… Это реально существующее слово?
— *смотрит на слово*
— Да он же дряхлый старикашка!»

Издание отметило, что эффект от появления забытого слова на английском от Ким Чен Ына похож на знаменитое выдуманное Трампом слово covfefe. В мае оно появилось в Twitter американского президента по ошибке и породило множество шуток в сети.

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