Мошенница убедила жителей Жамбылской области взять для нее 97 кредитов

По материалам дела, женщина, работая кредитным экспертом в микрокредитной организации «Финанс» с 2010 года, злоупотребляла своим служебным положением, для получения собственной выгоды.

Она входила в доверие заемщиков, агитировала их получить кредит убеждая, что в дальнейшем будет его оплачивать сама. Так, в целом с 2010 года мошенница получила от потерпевших обманным путем 29 324 059 тенге по 97 кредитам, чем нанесла последним материальный ущерб.