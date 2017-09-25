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07:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Мошенница убедила жителей Жамбылской области взять для нее 97 кредитов

В Жамбылской области суд приговорил к 2 годам лишения свободы мошенницу, получившую обманным путем около 30 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Источник: Newtimes.kz

По материалам дела, женщина, работая кредитным экспертом в микрокредитной организации «Финанс» с 2010 года, злоупотребляла своим служебным положением, для получения собственной выгоды.

Она входила в доверие заемщиков, агитировала их получить кредит убеждая, что в дальнейшем будет его оплачивать сама. Так, в целом с 2010 года мошенница получила от потерпевших обманным путем 29 324 059 тенге по 97 кредитам, чем нанесла последним материальный ущерб.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, с конфискацией имущества приобретенного преступным путем, с возмещением потерпевшим 29 324 059 тенге.

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