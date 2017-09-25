У столичных спасателей появятся мотоциклы для тушения пожаров
До конца 2017 года в распоряжение Главного управления МЧС России по городу Москве поступит восемь
До конца 2017 года в распоряжение Главного управления МЧС России по городу Москве поступит восемь
Этого достаточно, чтобы ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Все мотоциклы оборудованы системой ГЛОНАСС, а также багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Узнать такие мотоциклы можно по красному цвету — это фирменный цвет пожарной охраны.
«Мы испытаем
Планируется, что в 2018 году пожарный мотопатруль будет сопровождать автобусы с футбольными командами на чемпионате мира по футболу. А также в дни проведения игр мундиаля спасатели будут проводить объезды по улицам рядом со спорткомплексом «Лужники» и стадионом «Спартак». Возле мест проведения игр также будут дежурить пожарные расчеты.
Сейчас столичные спасатели используют мототранспорт в своей работе. В их распоряжении есть шесть мотоциклов, предназначенных для выезда на ДТП и патрулирования лесов в случае, если
Для поиска людей и оперативной помощи в чрезвычайных ситуациях московские спасатели применяют беспилотные летательные аппараты, портативные камеры ночного видения, а также