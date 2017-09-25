У столичных спасателей появятся мотоциклы для тушения пожаров

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Этого достаточно, чтобы ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Все мотоциклы оборудованы системой ГЛОНАСС, а также багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Узнать такие мотоциклы можно по красному цвету — это фирменный цвет пожарной охраны.

«Мы испытаем пожарно-спасательные мотоциклы в действии до конца этого года. Они будут помогать при выездах на ДТП. Мотоциклы крайне маневренны, и на них проще добраться по загруженным магистралям к месту аварии, потушить возгорание, если оно есть, и оказать первую помощь пострадавшим, пока не приедет скорая», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Планируется, что в 2018 году пожарный мотопатруль будет сопровождать автобусы с футбольными командами на чемпионате мира по футболу. А также в дни проведения игр мундиаля спасатели будут проводить объезды по улицам рядом со спорткомплексом «Лужники» и стадионом «Спартак». Возле мест проведения игр также будут дежурить пожарные расчеты.

Сейчас столичные спасатели используют мототранспорт в своей работе. В их распоряжении есть шесть мотоциклов, предназначенных для выезда на ДТП и патрулирования лесов в случае, если кто-то заблудился. Такие мотоциклы не оснащены противопожарным оборудованием, однако для них тоже предусмотрены кофры с аптечкой и инструментами.