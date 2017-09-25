Хабаровский край накроет очередной циклон
Непогода придёт на территорию региона 27 сентября.
Непогода придёт на территорию региона 27 сентября.
Первые дни новой недели в Хабаровском крае будут тёплыми и солнечными, однако уже в среду на территорию региона придёт циклон, который принесёт с собой дожди и холод. Температура воздуха опустится ниже нормы на
Днём 25 и 26 сентября в регионе обойдётся без осадков, столбики термометров покажут +18… +22 градусов, ночью похолодает до +3… +8 градусов. Уже 27 сентября на территорию края сместится циклон с активными фронтальными разделами.
«В крае ожидается дождь, на севере местами сильный. Возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер усилится до 10−15 метров в секунду, на побережье до 18−23 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +3… +8 градусов, воздух днём прогреется до +8… +15 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
После прохождения циклона в регион придут арктические воздушные массы.
В дальневосточной столице дожди начнутся уже вечером 26 сентября.