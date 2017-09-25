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07:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край накроет очередной циклон

Непогода придёт на территорию региона 27 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2017

Первые дни новой недели в Хабаровском крае будут тёплыми и солнечными, однако уже в среду на территорию региона придёт циклон, который принесёт с собой дожди и холод. Температура воздуха опустится ниже нормы на один-два градуса, а в северных районах синоптики прогнозируют мокрый снег.

Днём 25 и 26 сентября в регионе обойдётся без осадков, столбики термометров покажут +18… +22 градусов, ночью похолодает до +3… +8 градусов. Уже 27 сентября на территорию края сместится циклон с активными фронтальными разделами.

«В крае ожидается дождь, на севере местами сильный. Возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер усилится до 10−15 метров в секунду, на побережье до 18−23 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +3… +8 градусов, воздух днём прогреется до +8… +15 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

После прохождения циклона в регион придут арктические воздушные массы. Из-за них температура воздуха опустится на десять градусов. До 30 сентября днём столбики термометра покажут всего +8… +13 градусов, а ночью +1… +6. Похолодание будет кратковременным, однако дневные температуры будут ниже нормы на один-два градуса.

В дальневосточной столице дожди начнутся уже вечером 26 сентября. Юго-западный ветер усилится до 7−12 метров в секунду. Воздух 25 и 26 сентября днём прогреется до +19 градусов, а ночью — до +5 градусов. В среду, 27 сентября, будут идти дожди, похолодает до +9… +11 градусов. После прохождения циклона и до 30 сентября сохранятся такие же температуры, однако с 1 октября потеплеет +12… +14 градусов, осадков синоптики не прогнозируют.

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