Хабаровский край накроет очередной циклон

Источник: AP 2017

Первые дни новой недели в Хабаровском крае будут тёплыми и солнечными, однако уже в среду на территорию региона придёт циклон, который принесёт с собой дожди и холод. Температура воздуха опустится ниже нормы на один-два градуса, а в северных районах синоптики прогнозируют мокрый снег.

Днём 25 и 26 сентября в регионе обойдётся без осадков, столбики термометров покажут +18… +22 градусов, ночью похолодает до +3… +8 градусов. Уже 27 сентября на территорию края сместится циклон с активными фронтальными разделами.

«В крае ожидается дождь, на севере местами сильный. Возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер усилится до 10−15 метров в секунду, на побережье до 18−23 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +3… +8 градусов, воздух днём прогреется до +8… +15 градусов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

После прохождения циклона в регион придут арктические воздушные массы. Из-за них температура воздуха опустится на десять градусов. До 30 сентября днём столбики термометра покажут всего +8… +13 градусов, а ночью +1… +6. Похолодание будет кратковременным, однако дневные температуры будут ниже нормы на один-два градуса.