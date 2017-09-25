3D-город с моделями квартир: новостройки по программе реновации можно будет посетить онлайн
Увидеть квартиры можно будет на 3D-карте Москвы.
Увидеть квартиры можно будет на 3D-карте Москвы.
До конца года Москомархитектура разработает 3D-карту столицы, и уже в следующем году с ее помощью можно будет увидеть виртуальные модели квартир, которые предоставляют по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Мы планируем в 2018 году реализовать такую идею. Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти, посмотреть свою будущую квартиру виртуально.
7 сентября на центральной аллее ВДНХ открылся
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В списке домов, вошедших в программу реновации, 5144 многоквартирных дома общей площадью порядка 16 миллионов квадратных метров.
На смену морально и технически устаревшим зданиям придут дома из современных материалов с ремонтом комфорткласса. Вместо пятиэтажек будут построены монолитные и панельные дома с остекленными балконами и лоджиями, корзинами для кондиционеров. Дворы и территорию вокруг домов благоустроят по новым стандартам: создадут парки, велодорожки, спортивные и детские площадки.
Новые квартиры москвичам будут предоставлять бесплатно. Исключения — случаи, когда горожане решат увеличить площадь или количество комнат, докупив дополнительные «квадраты».
Подробнее о программе реновации жилья — в спецпроекте mos.ru.