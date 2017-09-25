Сотни хабаровчан до сих пор ждут возвращения горячей воды

Источник: AP 2017

Горячая вода вернулась не во все дома Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Энергетики, завершившие недельные гидравлические испытания теплосетей зон ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, обещали, что вода появится в кранах потребителей в пятницу вечером. Однако в субботу вода так и не дошла до 88 домов краевого центра. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Хабаровска, причиной этому стали многочисленные повреждения на сетях города. Большинство аварий были ликвидированы в выходные дни.

На данный момент без горячей воды остаются потребители в десятке жилых домов города. Из-за повреждений на теплотрассах, возникших в ходе опрессовки, сейчас горячей воды нет на Проспекте 60 лет Октября, 100, ул. Малиновского, 23, Блюхера, 2Б и 8А, ул. Краснореченской, 19 и 21, ул. Союзной, 22, ул. Ким Ю Чена, 19 и 21, ул. Ладожской, 27 и в пер. Ванкова, 3.

Оперативным устранением повреждений сейчас занимаются бригады МУП «Тепловые сети».