Сотни хабаровчан до сих пор ждут возвращения горячей воды
Коммунальщики продолжают устранять повреждения.
Коммунальщики продолжают устранять повреждения.
Горячая вода вернулась не во все дома Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Энергетики, завершившие недельные гидравлические испытания теплосетей зон ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, обещали, что вода появится в кранах потребителей в пятницу вечером. Однако в субботу вода так и не дошла до 88 домов краевого центра. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в Единой
На данный момент без горячей воды остаются потребители в десятке жилых домов города.
Оперативным устранением повреждений сейчас занимаются бригады МУП «Тепловые сети».
Напомним, что горячая вода была отключена в 2800 домах с 18 по 22 сентября. Инженеры Хабаровской теплосетевой компании в этом сезоне решили скорректировать сроки проведения гидравлических испытаний и раньше обычных сроков вернуть в дома жителей дальневосточной столицы горячую воду.