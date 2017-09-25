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08:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Генеральная прокуратура: Иркутская область занимает третье место по преступности в СФО

Более 22 тысяч преступлений зафиксировано в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Генеральная прокуратура РФ сообщает, что Иркутская область занимает третье место по распространению преступности в Сибирском Федеральном округе. Эти данные следуют из отчета «Состояние и динамика преступности в регионах России». В период с января по июнь 2017 года на территории Приангарья зарегистрировано 22,2 тысячи преступлений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ведомства.

В целом на Россию приходится более 1 млн преступлений. Это на 152,2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

«Иркутская область занимает четвертое место среди регионов с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступления в России», — говорится в документах отчета.

Отмечается, что лидером по количеству зарегистрированных преступлений с января по июнь 2017 года является Москва — 71,9 тысячи преступлений.

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