Дело директора «Примавтодора» о хищении и взятке так и не начали рассматривать по существу

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Дело бывшего генерального директора АО «Примавтодор» Александра Мартынова о получении крупной взятки и хищении чужого имущества, переданное в суд еще в мае, до сих пор не начали рассматривать по существу. Сейчас апелляционная инстанция должна будет решить, в каком из судов — Первореченском или Советском — начать процесс, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по версии следствия, Мартынов в декабре 2015 года получил взятку в сумме 2 млн рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 млн рублей) за совершение в пользу юридического лица — ООО «Бурстрой ДВ» действий по заключению договора, предусматривающего приобретение у АО «Примавтодор» грунта скального в твердом теле на общую сумму более 133 млн рублей. Кроме этого, Мартынов с февраля по декабрь 2015 года, действуя по предварительному сговору с братьями Алейниковыми, при содействии остальных фигурантов по данному делу похитил с карьера, находившегося в ведении филиалов АО «Примавтодор», вверенные ему инертные материалы, в том числе — смеси, щебень, грунт.

В результате предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн рублей.