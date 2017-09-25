Самой красивой беременной женщиной стала клоунесса из Новосибирска

Конкурс «Леди в интересном положении» появился в Новосибирске совсем недавно. Организатор, идейный вдохновитель и мама трех малышей Елена Трошкина рассказала, что в нынешнем формате (конкурс длится три месяца) он проходит второй год.
— В течение трех месяцев участницы посещали мастер-классы, слушали лекции по грудному вскармливанию, с ними работал перинатальный психолог, также было много творческих конкурсов, где девушки учились делать различные поделки, чтобы порадовать своих будущих малышей. Было очень важно так подготовить, чтобы у них не было стресса в финале, — рассказала VN.ru организатор.
По замыслу Елены, конкурс должен показать, что беременная женщина — это вовсе не какое-то больное существо, которое лежит на кровати. Беременность — это, прежде всего, очень красиво.
По результатам всех конкурсов, титул и корону «Леди в интересном положении-2017» получила известная новосибирская клоунесса, ведущая мероприятий и одна из телеведущих популярной передачи для детей «Засыпайка» Виктория Локтина. У нее уже есть один ребенок — трехлетний Всеволод.
— Самый первый конкурс, в котором я победила, был еще в школе — «Мисс весна». Вот тогда я точно волновалась и переживала, — рассказала Виктория корреспонденту VN.ru. — Мне безумно приятно, что среди моих вчерашних болельщиков были те, кто болел за меня еще на самом первом школьном конкурсе. У меня есть настоящие преданные друзья, которые всегда рядом.
Несколько лет назад Виктория прославилась на весь Новосибирск своей необычной свадьбой. Жених и невеста пошли под венец в клоунских нарядах, а вместо букета у Виктории был настоящий кочан цветной капусты.