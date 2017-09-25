Самой красивой беременной женщиной стала клоунесса из Новосибирска

Конкурс «Леди в интересном положении» появился в Новосибирске совсем недавно. Организатор, идейный вдохновитель и мама трех малышей Елена Трошкина рассказала, что в нынешнем формате (конкурс длится три месяца) он проходит второй год.

— В течение трех месяцев участницы посещали мастер-классы, слушали лекции по грудному вскармливанию, с ними работал перинатальный психолог, также было много творческих конкурсов, где девушки учились делать различные поделки, чтобы порадовать своих будущих малышей. Было очень важно так подготовить, чтобы у них не было стресса в финале, — рассказала VN.ru организатор.

По замыслу Елены, конкурс должен показать, что беременная женщина — это вовсе не какое-то больное существо, которое лежит на кровати. Беременность — это, прежде всего, очень красиво.

По результатам всех конкурсов, титул и корону «Леди в интересном положении-2017» получила известная новосибирская клоунесса, ведущая мероприятий и одна из телеведущих популярной передачи для детей «Засыпайка» Виктория Локтина. У нее уже есть один ребенок — трехлетний Всеволод.

<div id="vk_post_-120353640_533"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-120353640_533", -120353640, 533, 'HZ9FO-bGTzk6-L10EfrGGNRCrg4s')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Самый первый конкурс, в котором я победила, был еще в школе — «Мисс весна». Вот тогда я точно волновалась и переживала, — рассказала Виктория корреспонденту VN.ru. — Мне безумно приятно, что среди моих вчерашних болельщиков были те, кто болел за меня еще на самом первом школьном конкурсе. У меня есть настоящие преданные друзья, которые всегда рядом.