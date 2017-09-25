В «Роевом ручье» перевоспитывают пингвина Злюку (видео)

Зоолгоги забрали у родителей двухмесячного пингвина, чтобы сделать его более общительным. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

Птенец появился у очковых пингвинов Лёни и Мафы два месяца назад. До этого, все лето, родители по очереди высиживали яйцо. В августе зоологи рассказывали, что пингвины защищают птенца, никого не подпуская к нему.

До сих пор в зоопарке не знают пол нового питомца, но предполагают, что пингвиненок — самочка. «Она довольно своенравна. Имени у неё еще нет, но “дома” её зовут Мотя или Злюка», — рассказали в пресс-службе.

Для того, чтобы исправить характер Злюки, зоологи забрали ее у родителей и пытаются «социализировать» пингвина. «Сейчас пингвиненок идет на контакт, только если видит рыбу», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, у этой пары пингвинов — это уже третий птенец. Первые птенцы — Чуди и Мила — тоже живут в «Роевом ручье».