Автобус № 95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке

С сегодняшнего дня во Владивостоке возобновлена схема движения автобусного маршрута № 95. С конца августа автобусы этого городского маршрута в качестве эксперимента осуществляли движение по временной схеме «Снеговая падь — Тухачевского — Проспект 100-летия Владивостока». Сегодня маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.