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08:39 (мск), источник: VLADNEWS

Автобус № 95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке

Маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова».

Источник: VLADNEWS

С сегодняшнего дня во Владивостоке возобновлена схема движения автобусного маршрута № 95. С конца августа автобусы этого городского маршрута в качестве эксперимента осуществляли движение по временной схеме «Снеговая падь — Тухачевского — Проспект 100-летия Владивостока». Сегодня маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, новая схема была введена в целях изучения пассажиропотока на маршруте. По результатам тестирования специалистами управления принято решение возобновить движение по ранее установленному маршруту от Снеговой пади до Суханова.

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