Автобус № 95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке
Маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова».
Маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова».
С сегодняшнего дня во Владивостоке возобновлена схема движения автобусного маршрута № 95. С конца августа автобусы этого городского маршрута в качестве эксперимента осуществляли движение по временной схеме «Снеговая падь — Тухачевского — Проспект 100-летия Владивостока». Сегодня маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, новая схема была введена в целях изучения пассажиропотока на маршруте. По результатам тестирования специалистами управления принято решение возобновить движение по ранее установленному маршруту от Снеговой пади до Суханова.