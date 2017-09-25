Евгению Куйвашеву напомнили про качканарских буддистов

Об этом парламентарий написал в своем блоге. «На той неделе Евгению Куйвашеву “ушел” запрос по поводу качканарских буддистов. Полтора года назад глава региона поручал подчиненным спасти общину от изгнания с горы. Собственно говоря, пора узнать результаты работы чиновников. Ведь судебные приставы борьбу с монастырем не прекратили. СМИ и вовсе пишут, что снос комплекса запланирован на зиму», — отметил депутат.