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08:24 (мск), источник: ЕАН

Евгению Куйвашеву напомнили про качканарских буддистов

Депутат Госдумы из Свердловской области Андрей Альшевских попросил губернатора региона Евгения Куйвашева прояснить ситуацию с буддийским монастырем под Качканаром.

Об этом парламентарий написал в своем блоге. «На той неделе Евгению Куйвашеву “ушел” запрос по поводу качканарских буддистов. Полтора года назад глава региона поручал подчиненным спасти общину от изгнания с горы. Собственно говоря, пора узнать результаты работы чиновников. Ведь судебные приставы борьбу с монастырем не прекратили. СМИ и вовсе пишут, что снос комплекса запланирован на зиму», — отметил депутат.

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