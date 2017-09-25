Журналисты заглянули в конфискованные особняки Тулешова

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В конфискованных особняках власти намерены открыть художественную школу на 450 детей.

Два особняка, расположенные в элитном районе Шымкента, построены на одной участке в 16 соток. По словам строителей, между двумя домами Тулешов планировал построить подземный переход, однако завершить начатое не успел.

В доме проживала одна из жен «пивного короля» с детьми. После конфискации имущества семья съехала, забрав с собой все, что можно было унести — люстры, межкомнатные двери и даже отопительные батареи.

Четвертый конфискованный особняк Тулешова акимат намерен снести полностью.

Объект, расположенный по улице Елшібек Батыра, признан аварийным. На его месте власти города планируют построить общежитие, либо служебное жилье для госслужащих.

А вот земельные участки, изъятые у Тулешова, пойдут под строительство объектов.

Пивной завод Тулешова был загнан в кредитную долговую яму, его удалось спасти и сохранить рабочие места.

На заводе вновь осуществляют поставки продукции в Кыргызстан и Узбекистан, а фонд оплаты труда поднялся на 40 процентов.

Как сообщалось Тулешов приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях.

Напомним, бывший владелец шымкентского пивзавода Тохтар Тулешов обвинялся в попытке госпереворота, пытках, убийствах, всего в 18 преступлениях.

Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходили 25 подсудимых.

Тулешов был задержан в конце января в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте. В результате спецоперации было изъято несколько пакетов с оружием.

Как заявило КНБ в начале июня, Тулешов и ряд его высокопоставленных сообщников предпринимали шаги для насильственного захвата власти в стране.