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08:42 (мск), источник: Вести Приморье

Жители Арсеньева отметили 115-летие основания города. Видеорепортаж Вадима Перевалова

День города отметили в Арсеньеве. 115 лет назад на месте слияния трех сел появилась Семеновка, которую затем, спустя полвека, преобразовали в город. Народные гуляния в репортаже.

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Народное гуляние в Арсеньеве начинается массовым шествием молодежи. Школы, кружки, общественные и патриотические объединения — всего больше тысячи участников вышли отметить день основания города. У памятника вертолету МИ-24 народные умельцы выставили на обозрение свои работы. Местные жители говорят, Арсеньев строится и развивается.

Галина Потапова, житель города: «Народ даже после кризисных ситуаций сумел найти себя, сумел найти применение своим знаниям и силам и продолжает трудиться на благо своего замечательного процветающего города».

О тех, кто работал на благо города, в Арсеньеве издали уникальную книгу. Ее презентовали тоже в праздничный день в присутствии самих героев — почетных жителей Арсеньева. Начиная с 1967 года всего 56 человек были удостоены этого звания — это и ветераны Великой Отечественной войны, руководители и работники предприятий, а также врачи, учителя, спортсмены. Теперь в этом списке — пополнение. На торжественном собрании назвали имена новых почетных жителей. Им стал директор энергетического предприятия Владимир Яковлев, посмертно, и учитель русского языка и литературы — Валентина Катиба.

Валентина Катиба, почетный житель города: «Я просто честно трудилась, люблю свою работу, люблю людей. Может, это и вернулось ко мне».

Не многие знают, что 115 лет отмечается не городу как таковому, а первому основанному здесь поселению — Семёновка. В 1952 году село получило статус города. Интересно, что с тех пор население Арсеньева увеличилось почти в два раза.

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