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08:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Юбилейные торжества в Иркутской области продлятся неделю

Мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею Иркутской области, которые стартовали 24 сентября 2017 года фестивалем «Сияние России», продлятся до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

Датой образования региона является 27 сентября. В этот день губернатор Сергей Левченко вручит государственные награды России, Иркутской области и почётные звания Иркутской области. В музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоится торжественный приём губернатора и праздничный концерт. В городах и посёлках пройдут молодёжные флешмобы: на площади у памятника Александру III в Иркутске около 500 студентов высших и средне-специальных учебных заведений проведут акцию «Мы вместе!», в это же время в других населённых пунктах молодёжь проведёт аналогичные акции.

Юбилейная дата выпала на среду, поэтому оргкомитет принял решение проводить торжества целую неделю. К примеру, 25 сентября, в Иркутске пройдёт презентация книги Е. А. Корзуна «Земля. Дороги. Встречи» и показ хроники из архивов Иркутского областного кинофонда. Во вторник, 26 сентября, состоится презентация проекта «Иркутская область. Книга рекордов». В четверг, 28 сентября, в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского откроется фотовыставка «Иркутская область — 80 лет в семье народов». В пятницу, 29 сентября, состоится торжественное награждение многодетных матерей почётным знаком «Материнская слава», в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» откроется первая очередь экспозиционного комплекса «Илимский острог», в областной библиотеке презентуют книгу «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина: словарь». 30 сентября в музее Валентина Распутина откроется мультимедийная экспозиция, которая включает сведения о родословной писателя, его произведениях, и электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». В усадьбе В. П. Сукачева состоится «Губернский бал» для молодежи.

Массовые народные гуляния, посвящённые юбилею, состоятся в воскресенье, 1 октября. В 16.00 на площади перед дворцом спорта «Труд» пройдёт презентация проекта, который затронул весь регион — большого хора детей и молодежи и сводного духового оркестра. Участие в нём примут около 500 юных исполнителей со всей области. В фойе спорткомплекса пройдёт конкурс работ мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая». Свои умения представят 19 ремесленников. В 17.00 на площади перед дворцом спорта «Труд» начнётся праздничный концерт «С днем рождения, область Иркутская!», где выступят более 300 артистов. Они покажут программу, которая демонстрировалась на праздновании юбилея Иркутской области в Москве — в парке им. Горького. Она рассказывает о развитии и становлении Иркутской области. В части «Легенды седого Байкала», например, артисты покажут шаманский обряд, бурятский танец «Охота на волков», прозвучит горловое пение, участники исполнят национальный бурятский танец «Ёхор». Далее в концертной программе выступления, посвящённые освоению Сибири казаками, декабристам, становлении Иркутской области, сибиряках на фронте, стройках века. Завершит праздник концертная часть «Иркутская область сегодня», где выступят молодёжные коллективы.

Иркутская область была образована постановлением ЦИК СССР в результате разделения Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую 26 сентября 1937 года. В состав нашего региона вошли 30 районов и девять городов. 16 апреля 2006 г. состоялся референдум об объединении двух регионов: Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. По его итогам был образован новый регион, получивший прежнее название Иркутская область. Согласно уставу региона Днём Иркутской области является 27 сентября.

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