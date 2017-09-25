Юбилейные торжества в Иркутской области продлятся неделю

Источник: РИА "Новости"

Датой образования региона является 27 сентября. В этот день губернатор Сергей Левченко вручит государственные награды России, Иркутской области и почётные звания Иркутской области. В музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоится торжественный приём губернатора и праздничный концерт. В городах и посёлках пройдут молодёжные флешмобы: на площади у памятника Александру III в Иркутске около 500 студентов высших и средне-специальных учебных заведений проведут акцию «Мы вместе!», в это же время в других населённых пунктах молодёжь проведёт аналогичные акции.

Юбилейная дата выпала на среду, поэтому оргкомитет принял решение проводить торжества целую неделю. К примеру, 25 сентября, в Иркутске пройдёт презентация книги Е. А. Корзуна «Земля. Дороги. Встречи» и показ хроники из архивов Иркутского областного кинофонда. Во вторник, 26 сентября, состоится презентация проекта «Иркутская область. Книга рекордов». В четверг, 28 сентября, в областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского откроется фотовыставка «Иркутская область — 80 лет в семье народов». В пятницу, 29 сентября, состоится торжественное награждение многодетных матерей почётным знаком «Материнская слава», в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» откроется первая очередь экспозиционного комплекса «Илимский острог», в областной библиотеке презентуют книгу «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина: словарь». 30 сентября в музее Валентина Распутина откроется мультимедийная экспозиция, которая включает сведения о родословной писателя, его произведениях, и электронный словарь «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». В усадьбе В. П. Сукачева состоится «Губернский бал» для молодежи.

Массовые народные гуляния, посвящённые юбилею, состоятся в воскресенье, 1 октября. В 16.00 на площади перед дворцом спорта «Труд» пройдёт презентация проекта, который затронул весь регион — большого хора детей и молодежи и сводного духового оркестра. Участие в нём примут около 500 юных исполнителей со всей области. В фойе спорткомплекса пройдёт конкурс работ мастеров народных ремесел «Сибирь мастеровая». Свои умения представят 19 ремесленников. В 17.00 на площади перед дворцом спорта «Труд» начнётся праздничный концерт «С днем рождения, область Иркутская!», где выступят более 300 артистов. Они покажут программу, которая демонстрировалась на праздновании юбилея Иркутской области в Москве — в парке им. Горького. Она рассказывает о развитии и становлении Иркутской области. В части «Легенды седого Байкала», например, артисты покажут шаманский обряд, бурятский танец «Охота на волков», прозвучит горловое пение, участники исполнят национальный бурятский танец «Ёхор». Далее в концертной программе выступления, посвящённые освоению Сибири казаками, декабристам, становлении Иркутской области, сибиряках на фронте, стройках века. Завершит праздник концертная часть «Иркутская область сегодня», где выступят молодёжные коллективы.