Холодная погода еще долго продержится в Новосибирской области

В ближайшие три дня, а возможно и на всю декаду (до конца месяца) в Новосибирской области сохраниться холодная погода.

«Ночные температуры прогнозируем в пределах от — 4 до +2 градусов Цельсия, а дневные в пределах от +2−8 градусов. Но вот осадки будут не столь интенсивными, как на выходных, когда в Маслянино снежный покров достиг 7 сантиметров. Осадки будут слабыми либо вовсе обойдется без них», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления Росгидромета Ренад Ягудин.