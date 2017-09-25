Холодная погода еще долго продержится в Новосибирской области
В некоторых районах снежный покров уже больше 7 см.
В некоторых районах снежный покров уже больше 7 см.
В ближайшие три дня, а возможно и на всю декаду (до конца месяца) в Новосибирской области сохраниться холодная погода.
«Ночные температуры прогнозируем в пределах от — 4 до +2 градусов Цельсия, а дневные в пределах от +2−8 градусов. Но вот осадки будут не столь интенсивными, как на выходных, когда в Маслянино снежный покров достиг 7 сантиметров. Осадки будут слабыми либо вовсе обойдется без них», — рассказал
Как пояснил специалист, при понижении атмосферного давления на территорию региона происходит приток холодных масс воздуха. И у земли, и на высотах преобладают северные ветра.