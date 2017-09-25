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08:07 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Холодная погода еще долго продержится в Новосибирской области

В некоторых районах снежный покров уже больше 7 см.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с

В ближайшие три дня, а возможно и на всю декаду (до конца месяца) в Новосибирской области сохраниться холодная погода.

«Ночные температуры прогнозируем в пределах от — 4 до +2 градусов Цельсия, а дневные в пределах от +2−8 градусов. Но вот осадки будут не столь интенсивными, как на выходных, когда в Маслянино снежный покров достиг 7 сантиметров. Осадки будут слабыми либо вовсе обойдется без них», — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления Росгидромета Ренад Ягудин.

Как пояснил специалист, при понижении атмосферного давления на территорию региона происходит приток холодных масс воздуха. И у земли, и на высотах преобладают северные ветра.

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