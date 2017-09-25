Челябинцы смогут сдать тест на ВИЧ на вокзале
Поезд «Стоп ВИЧ/СПИД» прибудет в Челябинск 27 сентября.
Поезд «Стоп ВИЧ/СПИД» прибудет в Челябинск 27 сентября.
Жители Челябинска смогут круглосуточно пройти на вокзале бесплатное тестирование на ВИЧ, сообщают в
27 сентября в 12:00 на железнодорожный вокзал прибудет поезд дальнего следования «Стоп ВИЧ/СПИД». Горожанам предлагается пройти тестирование с 27 по 30 сентября. Тестирование проходит анонимно и бесплатно, занимает не более пяти минут, результат выдается через 15 минут. Все посетители могут получить подробную медицинскую консультацию.
Отметим, поезд отправился в путь из Владивостока и следует по Транссибу в составе пассажирских поездов с остановками в крупных городах. На