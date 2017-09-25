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07:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы смогут сдать тест на ВИЧ на вокзале

Поезд «Стоп ВИЧ/СПИД» прибудет в Челябинск 27 сентября.

Жители Челябинска смогут круглосуточно пройти на вокзале бесплатное тестирование на ВИЧ, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

27 сентября в 12:00 на железнодорожный вокзал прибудет поезд дальнего следования «Стоп ВИЧ/СПИД». Горожанам предлагается пройти тестирование с 27 по 30 сентября. Тестирование проходит анонимно и бесплатно, занимает не более пяти минут, результат выдается через 15 минут. Все посетители могут получить подробную медицинскую консультацию.

Отметим, поезд отправился в путь из Владивостока и следует по Транссибу в составе пассажирских поездов с остановками в крупных городах. На Южно-Уральской железной дороге акции проходят в Кургане, Челябинске и Оренбурге.

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