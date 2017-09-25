Избитый овцеводом замакима Талдыкоргана Аскар Тутубаев уволился

Источник: Informburo.kz

Ушёл бывший чиновник тихо. Так что о его увольнении стало известно только сейчас.

В департаменте по делам государственной службы ранее заведенное дисциплинарное производство в отношении Аскара Тутубаева после судебного приговора прекратили.

«Судом было установлено, что он не виновен. Он по собственному желанию покинул пост заместителя акима Талдыкоргана. На сегодняшний день он не является госслужащим и не относиться к нашей юрисдикции. Ранее возбуждённое дисциплинарное дело в его отношении прекращено», — пояснил пресс-секретарь департамента по делам государственной службы Алматинской области Сымбат Исрапулова.

Если бы чиновник не уволился, согласно этике госслужащих, его поведение в служебном кабинете, приведшее к конфликту с чабаном, стало бы поводом для масштабного разбирательства. Согласно существующим правилам, чиновник обязан вести себя корректно, не конфликтовать с гражданами и не становиться объектом пересудов в обществе и СМИ. На деле же поведение Аскара Тутубаева породило шквал негатива.

Комментировать свой уход сам бывший замакима отказался.

Между тем, многие талдыкорганцы, обеспокоенные судьбой фермера Алмасбека Садырбаева, заключенного в СИЗО, носят ему передачи.

«Оказывается, передачу арестанту на жаргоне называют “дачкой”. Я не знал, что можно приносить. Каждую конфету нужно было развернуть, фантики выкидываешь. Пару пачек чая высыпал в один пакет. Сигареты нужно было вскрыть, печенье в прозрачном пакете. Заполняешь заявление, указываешь, что передаешь, пишешь ИИН. И ещё мне сказали, если в следующий раз я снова приду, то нужно будет принести копию удостоверения», — рассказал корреспонденту informburo.kz блогер Кайрат Абдрахман.

В июне 2017 года стало известно о том, что прямо в здании акимата Талдыкоргана произошла потасовка между и.о. акима города Аскаром Тутубаевым и местным фермером Алмасбеком Садырбаевым. Якобы чиновник отказался подписывать документы овцевода на получение государственных субсидий. Делом занялись полиция и суд.

Позже на судебном процессе Тутубаев рассказал, как после потасовки ему пришлось раздеться до трусов, так как всю одежду у него забрали на экспертизу полицейские.