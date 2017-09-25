Снег выпал в нескольких районах Иркутской области
Пользователи соцсетей выложили «снежные» фотографии и видео в соцсети.
Пользователи соцсетей выложили «снежные» фотографии и видео в соцсети.
Зима пришла в Иркутскую область на два месяца раньше. Снег выпал в различных населенных пунктах региона сегодня ночью, 25 сентября. Фотографии и видео непогоды выложили в социальной сети Instagram, сообщает ИА IrkutskMedia.
Как сообщает
«Температура днем +2…+7°С, при облачной погоде +2…-3°С», — говорится в сообщении.
В Иркутске 26 сентября переменная облачность, небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер