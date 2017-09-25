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08:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Снег выпал в нескольких районах Иркутской области

Пользователи соцсетей выложили «снежные» фотографии и видео в соцсети.

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Зима пришла в Иркутскую область на два месяца раньше. Снег выпал в различных населенных пунктах региона сегодня ночью, 25 сентября. Фотографии и видео непогоды выложили в социальной сети Instagram, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба Иркутского гидрометцентра, 26 сентября местами в Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 11−16 м/с, мокрый снег и снег.

«Температура днем +2…+7°С, при облачной погоде +2…-3°С», — говорится в сообщении.

В Иркутске 26 сентября переменная облачность, небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура днем +5…+7°С.

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