Пасмурная и холодная погода задержится в Новосибирске на неделе
Столбик термометра будет колебаться около отметки +5 градусов, прогнозируют синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +5 градусов, прогнозируют синоптики.
Пасмурная и холодная погода задержится в Новосибирске на неделе, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +5°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит +3°C, днем +7°C, ясно.
В ночь на среду столбик термометра покажет +3°C, днем +8°C, небольшой дождь.
Ночью в четверг температура составит +2°C, днем +7°C, дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +3°C, дождь.
В ночь на вторник температура составит -1°C, днем +4°C, переменная облачность.
В ночь на среду столбик термометра покажет +0°C, днем +5°C, дождь.
Ночью в четверг температура составит -1°C, днем +4°C, дождь.