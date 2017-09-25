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14:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пасмурная и холодная погода задержится в Новосибирске на неделе

Столбик термометра будет колебаться около отметки +5 градусов, прогнозируют синоптики.

Источник: Агентство «Москва»

Пасмурная и холодная погода задержится в Новосибирске на неделе, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса», днем в понедельник столбик термометра покажет +5°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит +3°C, днем +7°C, ясно.

В ночь на среду столбик термометра покажет +3°C, днем +8°C, небольшой дождь.

Ночью в четверг температура составит +2°C, днем +7°C, дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +3°C, дождь.

В ночь на вторник температура составит -1°C, днем +4°C, переменная облачность.

В ночь на среду столбик термометра покажет +0°C, днем +5°C, дождь.

Ночью в четверг температура составит -1°C, днем +4°C, дождь.

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