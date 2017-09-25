За выходные более 2,5 тысяч челябинцев привили от гриппа

Профилактическое мероприятие привлекло 2649 человек, которых привили от гриппа, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе областного минздрава.

В нынешнем году специалисты собираются бесплатно вакцинировать более 1,3 миллиона человек. В областном центре акция прошла на семи площадках ТРК. Организована она для тех людей, которые не могут прийти в поликлинику в рабочее время.

«В первую очередь это те, кто относится к группам риска. Также вакцинация идет за счет средств работодателей и личных средств граждан. Чем больше жителей области привьются, тем более благоприятно мы переживем эпидемию», — рассказала начальник управления организации медпомощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Людмила Подлубная.