За выходные более 2,5 тысяч челябинцев привили от гриппа
Накануне в ТРК Челябинска прошла акция «Грипп — знай врага в лицо!».
Накануне в ТРК Челябинска прошла акция «Грипп — знай врага в лицо!».
Профилактическое мероприятие привлекло 2649 человек, которых привили от гриппа, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
В нынешнем году специалисты собираются бесплатно вакцинировать более 1,3 миллиона человек. В областном центре акция прошла на семи площадках ТРК. Организована она для тех людей, которые не могут прийти в поликлинику в рабочее время.
«В первую очередь это те, кто относится к группам риска. Также вакцинация идет за счет средств работодателей и личных средств граждан. Чем больше жителей области привьются, тем более благоприятно мы переживем эпидемию», — рассказала начальник управления организации медпомощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Людмила Подлубная.
Добавим, параллельно акция проходила в других городах региона. К ней, по данным минздрава, присоединились еще не менее 5 тысяч южноуральцев.