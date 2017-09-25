Юбилейная Неделя белорусской кухни стартовала в Минске
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатая Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатая Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».
В акции, которая пройдет по 1 октября, принимают участие 80 кафе и ресторанов столицы. Со списком объектов общественного питания можно ознакомиться на сайте предприятия.
Гостям предложат шесть блюд, которые пользовались особым спросом у гостей во время предыдущих Недель белорусской кухни. Это куриный рулет с малосольными огурцами — Br4,5, тыквенный суп с курицей и гренками — Br3,5, печисто с соусом и печеными овощами — Br9,5, поджарка
Принцип акции — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.