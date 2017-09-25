Юбилейная Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

В акции, которая пройдет по 1 октября, принимают участие 80 кафе и ресторанов столицы. Со списком объектов общественного питания можно ознакомиться на сайте предприятия.

Гостям предложат шесть блюд, которые пользовались особым спросом у гостей во время предыдущих Недель белорусской кухни. Это куриный рулет с малосольными огурцами — Br4,5, тыквенный суп с курицей и гренками — Br3,5, печисто с соусом и печеными овощами — Br9,5, поджарка по-деревенски с блинами — Br8,5, хворост творожный с медом — Br3,5, морс клюквенный — Br1.