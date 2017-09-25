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09:55 (мск), источник: БЕЛТА

Юбилейная Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатая Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».

Источник: БЕЛТА

В акции, которая пройдет по 1 октября, принимают участие 80 кафе и ресторанов столицы. Со списком объектов общественного питания можно ознакомиться на сайте предприятия.

Гостям предложат шесть блюд, которые пользовались особым спросом у гостей во время предыдущих Недель белорусской кухни. Это куриный рулет с малосольными огурцами — Br4,5, тыквенный суп с курицей и гренками — Br3,5, печисто с соусом и печеными овощами — Br9,5, поджарка по-деревенски с блинами — Br8,5, хворост творожный с медом — Br3,5, морс клюквенный — Br1.

Принцип акции — единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.

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