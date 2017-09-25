Хабаровск похвастался коммунальной техникой
Город принял участие во Всероссийском параде таких машин.
Город принял участие во Всероссийском параде таких машин.
Смотр специализированной техники предприятий
Организатором в масштабах страны выступило министерство строительства и
«На базе муниципального предприятия “Водоканал” были продемонстрированы экскаваторы, самосвалы, погрузчики, снегоуборочная и подметальные машины, мобильные электростанции, приспособления для сварки труб и устранения неполадок на сетях, а также другая техника. Всего участие в показе приняло 30 единиц спецтранспорта, которые делают городскую среду комфортной для хабаровчан», — говорится в
В краевом минЖКХ уверены, что такие мероприятия важны, потому что позволяют любому желающему посмотреть, как работают
Подобные парады техники, прошли во всех крупных городах страны. Главная цель мероприятия — информирование населения о работе служб