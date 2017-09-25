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08:54 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск похвастался коммунальной техникой

Город принял участие во Всероссийском параде таких машин.

Смотр специализированной техники предприятий жилищно-коммунального хозяйства края состоялся в Хабаровске. Мероприятие прошло под эгидой «Всероссийского парада коммунальной техники».

Организатором в масштабах страны выступило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Хабаровского края.

«На базе муниципального предприятия “Водоканал” были продемонстрированы экскаваторы, самосвалы, погрузчики, снегоуборочная и подметальные машины, мобильные электростанции, приспособления для сварки труб и устранения неполадок на сетях, а также другая техника. Всего участие в показе приняло 30 единиц спецтранспорта, которые делают городскую среду комфортной для хабаровчан», — говорится в пресс-релизе.

В краевом минЖКХ уверены, что такие мероприятия важны, потому что позволяют любому желающему посмотреть, как работают мастера-коммунальщики и узнать о предназначении каждой из спецмашин.

Подобные парады техники, прошли во всех крупных городах страны. Главная цель мероприятия — информирование населения о работе служб жилищно-коммунального хозяйства, формирование положительного образа сферы ЖКХ и показ готовности к прохождению осенне-зимнего периода.

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