В Екатеринбурге родители просят проверить детсад, в котором отсутствуют унитазы для детей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета, родителям не удалось решить проблему даже после обращения во все инстанции. Права детей нарушаются в группе № 8. Установки унитазов родители не могут добиться на протяжении двух лет. Все это время дети ходят в туалет на бетонный пол, в котором имеются дырки.