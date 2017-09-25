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08:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге родители просят проверить детсад, в котором отсутствуют унитазы для детей

В общественную приемную СРОБФ «Уральский Родительский Комитет» обратились родители детей, по словам которых, в детском саду № 559 Екатеринбурга отсутствуют унитазы для детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета, родителям не удалось решить проблему даже после обращения во все инстанции. Права детей нарушаются в группе № 8. Установки унитазов родители не могут добиться на протяжении двух лет. Все это время дети ходят в туалет на бетонный пол, в котором имеются дырки.

По словам родителей, у некоторых детей начали развиваться заболевания, переходящие в хроническую форму.

Как отметили в Комитете, ранее прокуратура города уже ответила на коллективную жалобу родителей. В надзорном ведомстве сообщили, что ремонт будет в 2017 году.

«Уральский родительский комитет» обратился в адрес уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова с просьбой дополнительно провести всестороннюю инспекционную проверку по факту нарушений в детском саду, и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

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