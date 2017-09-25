Лекарства без рецептов запретили отпускать аптекам Новосибирска

Приказ Минздрава № 403, запрещающий продавать психотропные препараты без рецептов, вышел 22 сентября. Под ограничение попадает большое количество обезболивающих, средств при болях в желудке и антидепрессантов — «Найз», «Омепразол», «Кетанов», «Ципралекс», «Фенибут».

— Все сильнодействующие лекарства, на которых есть обозначение «отпускается по рецепту врача», теперь можно продавать только при наличии соответствующего разрешения, — рассказала VN.ru заместитель заведующей «Аптека от склада» Кира Батрак.

Нововведение относится и к бланкам. Если раньше аптекарю было достаточно простой записки с росписью и печатью врача, то теперь нужен соответствующий рецептурный бланк.

— Покупатели очень недовольны, все эти дни у нас в аптеке постоянные скандалы, — рассказывает заведующая другой аптеки Новосибирска. — В поликлиниках всегда очереди, и многие готовы идти на платный прием, чтобы попасть к врачу. Теперь им еще и за рецептом придется ходить.

Сами аптекари в растерянности. Закон подготавливался долго, но вышел все равно внезапно, под выходные, ни врачи, ни аптекари не были к нему готовы. Исполнение закона проверяют работники прокуратуры, которые штрафуют нарушителей. Сумма штрафа от 5 до 40 тысяч рублей.