В Самаре почти на год запретят ремонт дорог
Таковы требования ФИФА. Мораторий на все плановые работы на дорогах и территориях общего пользование введут в Самаре уже в ноябре.
Таковы требования ФИФА. Мораторий на все плановые работы на дорогах и территориях общего пользование введут в Самаре уже в ноябре.
Поэтому сейчас практически все подрядчики реализуют свои программы стахановскими темпами, тем более, что и контракты нужно выполнить до начала декабря. Например, у компании «Т Плюс» впервые за много лет темпы перекладки труб превышают среднегодовые.
Дорожники в ходе ремонтной кампании этого года в Самаре тоже обещают поставить свой рекорд. Помимо реконструкции Московского шоссе и
Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в
Сергей Ульянкин, зам.министра энергетики и ЖКХ Самарской области:
— Даже дороги нельзя делать. Мы останавливаемся тоже по ремонту многоквартирных домов, на определенных улицах. То есть это такой «дресс-код». Регламент — что городу и территории, которая принимает Чемпионат мира можно делать, а что нельзя делать. Это связано с безопасностью.
С ноября этого года и по август 2018-го коммунальщики и дорожники смогут проводить