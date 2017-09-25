В Самаре почти на год запретят ремонт дорог

Источник: РИА "Новости"

Поэтому сейчас практически все подрядчики реализуют свои программы стахановскими темпами, тем более, что и контракты нужно выполнить до начала декабря. Например, у компании «Т Плюс» впервые за много лет темпы перекладки труб превышают среднегодовые.

Дорожники в ходе ремонтной кампании этого года в Самаре тоже обещают поставить свой рекорд. Помимо реконструкции Московского шоссе и Ново-Садовой, обещают отремонтировать 46 улиц. Интенсивно, хотя и с отставанием, идет воплощение инвестпрограммы «СКС» и перекладка труб холодного водоснабжения. Уже потрачено 154 миллиона рублей. Последний крупный объект — водовод по улице Советской Армии.

Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе «СКС», регламент подготовки к ЧМ-2018, вынудит переносить выполнение ряда необходимых работ на более поздние сроки. А ограничения, введенные ФИФА, действительно серьезные.

Сергей Ульянкин, зам.министра энергетики и ЖКХ Самарской области:

— Даже дороги нельзя делать. Мы останавливаемся тоже по ремонту многоквартирных домов, на определенных улицах. То есть это такой «дресс-код». Регламент — что городу и территории, которая принимает Чемпионат мира можно делать, а что нельзя делать. Это связано с безопасностью.