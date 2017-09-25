Движение по ряду улиц Ростова ограничат из-за легкоатлетического пробега
Движение по ряду улиц Ростова ограничат
Движение по ряду улиц Ростова ограничат
Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с проведением пробега с 00.00 до 16.00 будет ограничено движение на Театральной площади.
Кроме того, с 6.00 до 16.00 будут вводиться ограничения для транспорта во время движения участников марафона по улицам Большой Садовой, Левобережной, Советской, Чемордачке, а также по проспекту Ворошиловскому, площади Карла Маркса и Ворошиловскому мосту.
Напомним, «Донской марафон» должен был состояться 16 сентября в рамках празднования Дня города, однако его было решено перенести в связи с произошедшим 21 августа в центре донской столицы пожаром.
Участникам пробега будет предложено на выбор пять дистанций — 2 км, 5 км, 10 км, 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон).