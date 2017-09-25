Митинг против застройки поймы реки Царицы пройдет в Волгограде 1 октября

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «РОД» «Закон и право — общество и власть», мероприятие пройдет с 14:00 до 18:00 на площади Металлургов.

Напомним, что в городе уже прошли два публичных слушания, посвященных дальнейшей судьбе поймы. На первом волгоградцы проголосовали против застройки этой территории, однако, на втором поменяли свое решение.