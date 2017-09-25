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09:50 (мск), источник: Actualitati.md

Infotrafic: На улицах Кишинева вновь пробки

Сервис Infotrafic предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дорог столицы.

Источник: Actualitati.md

Буюканы:

  • круговая развязка ул. Каля Ешилор ул. И. Крянгэ Штефана чел Маре.
  • ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере.
  • ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

Центр:

  • ул. Г. Асаки ул. Пан Халиппы ул. Измаил до ул. 31 августа 1989.
  • бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Тигина.
  • пересечение ул. Чуфля бул. Штефана чел Маре.
  • пересечение ул. Чуфля ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.

Чеканы.

  • ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы.

Ботаника:

  • бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля ул. Букурешть.

Рышкановка:

  • пересечение ул. Каля Орхеюлуй ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:
  • круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект;.
  • ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;.
  • круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй бул. Ренаштерий Национале.

Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:

— в направлении Чекан по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;.

— в направлении Рышкановки (Старой Почты) по Балканскому шоссе и ул. Дойна.

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