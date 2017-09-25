Infotrafic: На улицах Кишинева вновь пробки
Сервис Infotrafic предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дорог столицы.
Сервис Infotrafic предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дорог столицы.
Буюканы:
Центр:
Чеканы.
Ботаника:
Рышкановка:
Водители, которые едут с круговой развязки Крикова, могут объезжать перекресток ул. Каля Орхеюлуй с ул. Студенческой, проехав:
— в направлении Чекан по ул. Буковиней / Н. Милеску-Спэтару;.
— в направлении Рышкановки (Старой Почты) по Балканскому шоссе и ул. Дойна.