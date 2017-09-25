Достаём тёплую одежду: в Екатеринбурге ожидается похолодание

Напомним, что в ночные часы с 23 по 25 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае синоптики прогнозировали местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов Цельсия.

«Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснется Уральского региона, с арктического побережья будут скатываться порции холодного влажного воздуха. Поэтому в ближайшие пять-семь суток сухая погода может чередоваться с кратковременными осадками — небольшим дождем с мокрым снегом — при низкой температуре: ночью до трех градусов ниже ноля, на следующей неделе до пяти градусов ниже ноля, днем от четырех до 12 градусов тепла», — говорится в сообщении ведомства.