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16:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Достаём тёплую одежду: в Екатеринбурге ожидается похолодание

В Свердловской области на этой неделе ожидаются дождь со снегом, температура ночью будет минус два градуса Цельсия, а днем — до восьми градусов, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что в ночные часы с 23 по 25 сентября в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае синоптики прогнозировали местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов Цельсия.

«Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснется Уральского региона, с арктического побережья будут скатываться порции холодного влажного воздуха. Поэтому в ближайшие пять-семь суток сухая погода может чередоваться с кратковременными осадками — небольшим дождем с мокрым снегом — при низкой температуре: ночью до трех градусов ниже ноля, на следующей неделе до пяти градусов ниже ноля, днем от четырех до 12 градусов тепла», — говорится в сообщении ведомства.

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