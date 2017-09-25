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09:57 (мск), источник: Восток Медиа

Потенциальный банкрот «помолодел» в Хабаровском крае

Об этом говорят исследования данных от 4100 кредиторов.

Источник: AP 2017

В Хабаровском крае за полгода снизился средний возраст потенциальных банкротов. В марте этот показатель равнялся 44,1 года, а в начале сентября составил 44 года. По этому параметру в общероссийском рейтинге край занял 31 место. Среди регионов Дальнего Востока он уступил Камчатскому и Приморскому краям, Чукотскому автономному округу и Магаданской области.

Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Его специалисты провели исследование на основе данных от 4100 кредиторов. Потенциальными банкротами считаются граждане, просрочившие долг по всем видам розничных кредитов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней. При этом во многих регионах страны возраст таких заёмщиков понемногу увеличивается.

«Сокращение молодёжи в этой структуре свидетельствует об осторожном отношении кредиторов к данному сегменту заёмщиков. В работе с молодёжью банки пока ограничиваются такими инструментами, как кредитные карты с небольшим лимитом. Заёмщикам же пенсионного возраста, у которых более стабильное и прогнозируемое финансовое положение, банки доверяют больше», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщает пресс-служба бюро, наивысший средний возраст потенциальных банкротов отмечен в Карачаево-Черкессии (45,6 года), Камчатском крае (45,5), Кабардино-Балкарии (44,8), а также Калининградской (44,7) и Ивановской (44,6) областях. В свою очередь, самый низкий средний возраст граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, зафиксирован в республиках Дагестан (41,9 года) и Северная Осетия — Алания (42,1), а также в Забайкальском крае (42,4) и Мордовии (42,4). Наибольшая динамика этого показателя наблюдается в Бурятии и Сахалинской области.

По всей стране доля заёмщиков в возрасте до 30 лет в структуре потенциальных банкротов составила 9,8%. В марте этот показатель равнялся 8,6%. Наибольшую долю в структуре составляют граждане экономически активного возраста от 30 до 50 лет — 63,0%. Их число за полгода выросло незначительно — на 0,2 процентного пункта.

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