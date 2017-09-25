На Кубань пришли осенние холода
Температура воды в Черном море уже не поднимается выше 19 градусов.
Температура воды в Черном море уже не поднимается выше 19 градусов.
Нетипичная для этого времени года жара, которая держалась в Краснодарском крае почти весь сентябрь, отступает. По данным синоптиков, теперь с каждым днем будет становиться только холоднее. При этом
«К концу следующей недели дневные температуры уже не будут превышать 18 и 23 °C. Утром температуры будут в конце недели всего 11−12°С», — сообщил начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.
Что касается прибрежных районов края, то ту завершился бархатный сезон. Температура воды в море опустилась до 19 градусов.