На Кубань пришли осенние холода

Нетипичная для этого времени года жара, которая держалась в Краснодарском крае почти весь сентябрь, отступает. По данным синоптиков, теперь с каждым днем будет становиться только холоднее. При этом из-за северо-восточного фронта может резко измениться погода, а температура воздуха опустится на 6−7 градусов. Осадки возможны в предгорных районах края.