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10:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубань пришли осенние холода

Температура воды в Черном море уже не поднимается выше 19 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Нетипичная для этого времени года жара, которая держалась в Краснодарском крае почти весь сентябрь, отступает. По данным синоптиков, теперь с каждым днем будет становиться только холоднее. При этом из-за северо-восточного фронта может резко измениться погода, а температура воздуха опустится на 6−7 градусов. Осадки возможны в предгорных районах края.

«К концу следующей недели дневные температуры уже не будут превышать 18 и 23 °C. Утром температуры будут в конце недели всего 11−12°С», — сообщил начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Что касается прибрежных районов края, то ту завершился бархатный сезон. Температура воды в море опустилась до 19 градусов.

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