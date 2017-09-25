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10:02 (мск), источник: АиФ Крым

В Симферополе и Алуште планируют создать «зеленый щит»

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма поддерживают идею создания «зеленного щита» вокруг Симферополя, передает пресс-служба ведомства, ссылаясь на его замминистра Сергея Компанейцева.

Источник: Аргументы и факты

«В городе Симферополе создание “зеленого щита” я всецело поддерживаю и считаю это необходимым», — подчеркнул замминистра.

Компанейцев также сообщил, что Минприроды Крыма предложило создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Алушты. Чиновник подчеркнул, что по его мнению, на создание полноценного лесопаркового зеленого пояса в Крыму уйдет 10 лет. В пресс-службе отметили, что «зеленый щит» — это установление определенного режима особой охраны природных объектов, которые находятся в лесопарковом зеленом поясе, а также увеличение экологической привлекательности местных естественных природных комплексов.

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