В Симферополе и Алуште планируют создать «зеленый щит»
Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма поддерживают идею создания «зеленного щита» вокруг Симферополя, передает
Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма поддерживают идею создания «зеленного щита» вокруг Симферополя, передает
«В городе Симферополе создание “зеленого щита” я всецело поддерживаю и считаю это необходимым», — подчеркнул замминистра.
Компанейцев также сообщил, что Минприроды Крыма предложило создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Алушты. Чиновник подчеркнул, что по его мнению, на создание полноценного лесопаркового зеленого пояса в Крыму уйдет 10 лет. В