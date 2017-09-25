В Симферополе и Алуште планируют создать «зеленый щит»

Компанейцев также сообщил, что Минприроды Крыма предложило создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Алушты. Чиновник подчеркнул, что по его мнению, на создание полноценного лесопаркового зеленого пояса в Крыму уйдет 10 лет. В пресс-службе отметили, что «зеленый щит» — это установление определенного режима особой охраны природных объектов, которые находятся в лесопарковом зеленом поясе, а также увеличение экологической привлекательности местных естественных природных комплексов.