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09:49 (мск), источник: Actualitati.md

Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

Сегодня, 25 сентября 2017 года, состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

ЦЕНТР.

А. Бернардацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Эминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 09:00 до 19:00. А. Лэпушняну, 1−11, 2−24, А. Щусев, 108, 141, 143, 149, М. Витязул, 9955, Штефан чел Маре, 151, 159, 163 с 09:20 до 19:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.

ЧЕКАНЫ.

Будай, 1−19, 2−12, Н. Григореску, 1, 20, 21, Отоваска, 1/1, 17, Подул Ыналт, 1−7, 2−8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22, Узинелор, 9 с 09:00 до 13:00. Будешть, 1−13, Кэлугэрень, 1−11, 2−14, Думбрава Рошие, 1, 2, 3, 18, Подул Ыналт, 9, Вадул-луй-Водэ, 16−68, 19−23, Васлуй, 1−11, 2−12 с 09:10 до 16:00. И. Виеру, 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, М. Садовяну, 5, 9, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5; 22; 23, 23/2, 23/4, 23/5; 24, 24/2, 24/5; 25, 25/4, 25/5; 26, 26/1, 26/2, 26/3; 28, 28/1, 35−55, Мирча чел Батрын, 13/2, 13/3, 17, 17/1, 17/3, 17A, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1A, 25 с 13:00 до 17:00. Вадул-луй-Водэ, 17, 17 A, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y с 09:20 до 19:00.

РЫШКАНОВКА.

Матей Басараб, 8 с 13:00 до 17.00. Николае Димо, 1/3, Киев, 2 с 09:00 до 13:00.

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