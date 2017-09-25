Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

А. Бернардацци, 56−78, 69−97, А. Пушкин, 12A, 4, А. Матеевич, 49, 49/1, 49/2, 56, М. Эминеску, 1, 5, 7, 9, 11A, М. Когэлничану, 44−56, 53, 57−63, 81, Вл. Пыркэлаб, 1−35, 2−32 с 09:00 до 19:00. А. Лэпушняну, 1−11, 2−24, А. Щусев, 108, 141, 143, 149, М. Витязул, 9955, Штефан чел Маре, 151, 159, 163 с 09:20 до 19:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.