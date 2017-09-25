Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области отметит юбилей 20 октября

Источник: IrkutskMedia.ru

Торжественные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа Приангарья, пройдут 20 октября в поселке Усть-Ордынский. Такое решение принято на заседании рабочей группы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий под председательством заместителя губернатора Иркутской области — руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марины Ивановой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

На совещании была утверждена праздничная программа. В нее включен — первый открытый окружной турнир по национальной борьбе на кубок администрации УОБО в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», открытие выставки «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается …», презентация книги о выдающихся деятелях науки, культуры и спорта УОБО и презентация альбома мастеров-художников «Художественное изобразительное наследие Прибайкалья» в Национальном музее.

Также состоится торжественное мероприятие в концертном зале «Эрдэм», где пройдет церемония награждения жителей округа и праздничный концерт государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». На сцене Центра досуга «Наран» пройдет праздничный концерт творческих коллективов из всех районов округа «Мой отчий край, любимый округ Усть-Ордынский». В администрации УОБО состоится круглый стол, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего социально-экономического развития округа, перспективные точки роста муниципальных образований.

«Мероприятия, посвященные юбилею, проводились на территории УОБО с начала этого года. В феврале была разработана и утверждена символика “80 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу”. На страницах окружных СМИ проводилась информационная кампания, посвященная заслуженным жителям. В течение года были организованы культурно-массовые, научные, спортивные мероприятия, в том числе выставки, тематические экспозиции, историко-краеведческие часы, тематические вечера, творческие конкурсы с широким привлечение общественности, учеников образовательных учреждений», — сообщила Марина Иванова.

Глава округа отметила, что в УОБО были реализованы проекты по развитию традиционных культур и традиционного фольклора народов, проживающих на территории округа. Три национальных праздника — Сагаалган, областной «Сурхарбан» и первый региональный школьный «Сурхарбан» — были также посвящены юбилейной дате. Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» весь год концертные выступления проводит под знаком юбилея Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Отдельный творческий проект «Артисты — детям» ансамбль разработал специально для юных жителей УОБО.

Также Марина Иванова подчеркнула, что администрацией УОБО в рамках юбилейных мероприятий проведена международная научно-практическая конференция среди учителей «Язык, культура и краеведение в современном образовательном пространстве».

В ходе заседания рабочей группы были проработаны вопросы подготовки окружного центра к праздничным мероприятиям.

Глава муниципального образования «Усть-Ордынское» Евгений Бардаханов заверил, что будут организованы мероприятия по санитарной очистке территории поселка, размещена наглядная праздничная продукция, предоставленная учреждениями и организациями.