Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области отметит юбилей 20 октября
Такое решение принято на заседании рабочей группы по подготовке к празднику.
Такое решение принято на заседании рабочей группы по подготовке к празднику.
Торжественные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею
На совещании была утверждена праздничная программа. В нее включен — первый открытый окружной турнир по национальной борьбе на кубок администрации УОБО в
Также состоится торжественное мероприятие в концертном зале «Эрдэм», где пройдет церемония награждения жителей округа и праздничный концерт государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». На сцене Центра досуга «Наран» пройдет праздничный концерт творческих коллективов из всех районов округа «Мой отчий край, любимый округ Усть-Ордынский». В администрации УОБО состоится круглый стол, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего
«Мероприятия, посвященные юбилею, проводились на территории УОБО с начала этого года. В феврале была разработана и утверждена символика “80 лет
Глава округа отметила, что в УОБО были реализованы проекты по развитию традиционных культур и традиционного фольклора народов, проживающих на территории округа. Три национальных праздника — Сагаалган, областной «Сурхарбан» и первый региональный школьный «Сурхарбан» — были также посвящены юбилейной дате. Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» весь год концертные выступления проводит под знаком юбилея Иркутской области и
Также Марина Иванова подчеркнула, что администрацией УОБО в рамках юбилейных мероприятий проведена международная
В ходе заседания рабочей группы были проработаны вопросы подготовки окружного центра к праздничным мероприятиям.
Глава муниципального образования «Усть-Ордынское» Евгений Бардаханов заверил, что будут организованы мероприятия по санитарной очистке территории поселка, размещена наглядная праздничная продукция, предоставленная учреждениями и организациями.
Субботники по уборке территорий пройдут в ближайшие дни на всей территории УОБО. С соответствующей просьбой через СМИ глава округа обратилась к главам муниципальных образований, руководителям организаций и учреждений, жителям округа. На территории округа расположено шесть муниципальных районов и 77 сельских поселений, объединяющих 325 населенных пунктов.