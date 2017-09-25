Завтра во Владивостоке возможен дождь

Сегодня, 25 сентября, в Приморье без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Днем воздух прогрелся до +18…+24 °С, а ночью выхолодится до +6…+13 °С, на северо-востоке и востоке местами до +3…-2 °С.