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10:10 (мск), источник: VLADNEWS

Завтра во Владивостоке возможен дождь

В крае возможны грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 25 сентября, в Приморье без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Днем воздух прогрелся до +18…+24 °С, а ночью выхолодится до +6…+13 °С, на северо-востоке и востоке местами до +3…-2 °С.

Завтра атмосферное давление начнет падать, Приморье вновь окажется под влиянием фронтальных разделов, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Фон дневных температур воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке сохранится малооблачная погода, в дневные часы столбик термометра поднимется до +21…+24 °С, ночная температура существенно не изменится. Завтра в течение дня будет натекать облачность, усилится южный ветер, максимальная температура ожидается на 2−4 градуса ниже. Вечером возможен небольшой дождь.

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