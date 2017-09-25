Силовики устроили рейд по мигрантам на уральской свалке

Силовики проверили 71 гастарбайтера, у 19 из них выявлены нарушения правил пребывания на территории РФ. К административной ответственности в виде штрафов привлекли 14 человек, а пятерых отправят на родину.

«На полигоне иностранные граждане занимались сортировкой мусора. Жили здесь же в домиках в антисанитарных условиях. По итогам рейда выявлено четыре нарушения правил привлечения и использования труда мигрантов», — цитирует пресс-служба замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции капитана полиции Кирилла Слизова.