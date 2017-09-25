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10:04 (мск), источник: ЕАН

Силовики устроили рейд по мигрантам на уральской свалке

Полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» провели рейд на полигоне твердых бытовых отходов в Верхнепышминском районе, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Силовики проверили 71 гастарбайтера, у 19 из них выявлены нарушения правил пребывания на территории РФ. К административной ответственности в виде штрафов привлекли 14 человек, а пятерых отправят на родину.

«На полигоне иностранные граждане занимались сортировкой мусора. Жили здесь же в домиках в антисанитарных условиях. По итогам рейда выявлено четыре нарушения правил привлечения и использования труда мигрантов», — цитирует пресс-служба замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции капитана полиции Кирилла Слизова.

Устанавливается работодатель иностранцев для привлечения его к ответственности.

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