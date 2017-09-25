Пермяков ждет холодная и дождливая неделя

Прогнозы ГИС-центра ПГНИУ, которые обещали, что до конца сентября столбик термометра в Прикамье будет не выше +10°, оказались верны. Так, 25 сентября температура воздуха в Перми будет максимум +6°. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник будет пасмурно, и пройдут дожди. В этот день воздух прогреется до +7°.



27 сентября снова будет переменная облачность с осадками, а столбик термометра днем будет не выше +6°. В четверг ожидается похолодание до +5°. Однако в этот день дождей не будет, сообщает гидрометцентр России.



В пятницу снова будет облачно и дождливо, но ожидается потепление до +7°.



В выходные, скорее всего, будет пасмурно, и пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+6°.