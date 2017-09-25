Пермяков ждет холодная и дождливая неделя
В ближайшие дни температура воздуха в краевой столице будет не больше +7°. При этом холоднее всего будет во второй половине недели.
В ближайшие дни температура воздуха в краевой столице будет не больше +7°. При этом холоднее всего будет во второй половине недели.
Прогнозы
27 сентября снова будет переменная облачность с осадками, а столбик термометра днем будет не выше +6°. В четверг ожидается похолодание до +5°. Однако в этот день дождей не будет, сообщает гидрометцентр России.
В пятницу снова будет облачно и дождливо, но ожидается потепление до +7°.
В выходные, скорее всего, будет пасмурно, и пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+6°.