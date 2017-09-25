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10:08 (мск), источник: Новости Перми

Пермяков ждет холодная и дождливая неделя

В ближайшие дни температура воздуха в краевой столице будет не больше +7°. При этом холоднее всего будет во второй половине недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Новости Перми

Прогнозы ГИС-центра ПГНИУ, которые обещали, что до конца сентября столбик термометра в Прикамье будет не выше +10°, оказались верны. Так, 25 сентября температура воздуха в Перми будет максимум +6°. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник будет пасмурно, и пройдут дожди. В этот день воздух прогреется до +7°.

27 сентября снова будет переменная облачность с осадками, а столбик термометра днем будет не выше +6°. В четверг ожидается похолодание до +5°. Однако в этот день дождей не будет, сообщает гидрометцентр России.

В пятницу снова будет облачно и дождливо, но ожидается потепление до +7°.

В выходные, скорее всего, будет пасмурно, и пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+6°.

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