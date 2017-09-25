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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокские фонтаны законсервируют

Совсем скоро сезон работы водных достопримечательностей завершится.

Источник: Восток Медиа

Городские службы приступят к консервации фонтанов во Владивостоке через неделю. Завершение фонтанного сезона традиционно начнется в первых числах октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы, уже на протяжении нескольких лет местные достопримечательности начинают подготавливать к зиме с 1 октября. Работники городских служб консервируют фонтаны в два этапа. Техники перекрывают подземные и скрытые коммуникации, а также закачивают специальную жидкость, чтобы сберечь детали во время холодов. После этого бригады закрывают внешнюю поверхность фонтанов, чтобы защитить их от грязи, ветра и пыли. В таком состоянии они пребывают вплоть до майских праздников.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске тоже завершается сезон работы городских фонтанов. Его полностью закроют 30 сентября, а уже с 1 октября специалисты начнут консервацию сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других точках города.

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