Владивостокские фонтаны законсервируют

Как корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы, уже на протяжении нескольких лет местные достопримечательности начинают подготавливать к зиме с 1 октября. Работники городских служб консервируют фонтаны в два этапа. Техники перекрывают подземные и скрытые коммуникации, а также закачивают специальную жидкость, чтобы сберечь детали во время холодов. После этого бригады закрывают внешнюю поверхность фонтанов, чтобы защитить их от грязи, ветра и пыли. В таком состоянии они пребывают вплоть до майских праздников.