Владивостокские фонтаны законсервируют
Совсем скоро сезон работы водных достопримечательностей завершится.
Совсем скоро сезон работы водных достопримечательностей завершится.
Городские службы приступят к консервации фонтанов во Владивостоке через неделю. Завершение фонтанного сезона традиционно начнется в первых числах октября, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как корреспонденту агентства сообщили в
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске тоже завершается сезон работы городских фонтанов. Его полностью закроют 30 сентября, а уже с 1 октября специалисты начнут консервацию сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других точках города.