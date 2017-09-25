В Челябинской области выпал первый снег

Более того, в некоторых городах выпал первый снег. Это — окрестности Златоуста. Подобными фотографиями сегодня заполнены ленты соцсетей. Утро не с кофе, а снегоуборочной щетки начали и автомобилисты Хакасии. А ещё — Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка. Первый снег увидели и жители соседнего Казахстана. Впрочем, комментарии к фото полны позитива — для всех это символ начала сказочно красивого времени года.