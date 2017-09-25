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10:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области выпал первый снег

В последнюю неделю сентября по ночам столбик термометра будет опускаться до минус пяти градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Заморозки обрушились на Челябинскую, Свердловскую области и Зауралье, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Более того, в некоторых городах выпал первый снег. Это — окрестности Златоуста. Подобными фотографиями сегодня заполнены ленты соцсетей. Утро не с кофе, а снегоуборочной щетки начали и автомобилисты Хакасии. А ещё — Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка. Первый снег увидели и жители соседнего Казахстана. Впрочем, комментарии к фото полны позитива — для всех это символ начала сказочно красивого времени года.

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