Советское детство, 1917 год, постапокалипсис: Россия в комиксах

Источник: Русская служба Би-би-си

В общественном совете при минкультуры России уже пообещали уделить повышенное внимание ленте британского режиссера и сценариста Армандо Ианнучи. По мнению главы совета Павла Пожигайло, «Смерть Сталина» может быть частью кампании по «очернению российской истории», запущенной с Запада.

Создатели же фильма подчеркивают, что не стремились к исторической достоверности, а лишь фантазировали на тему событий того времени. В основе сценария — графический роман Тьерри Робина и Фабьена Нури. Это двухтомное издание — лишь один из множества комиксов, сюжет которых разворачивается в исторических декорациях советской и российской действительности.

По просьбе Русской службы Би-би-си продавец московского магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Зайцев рассказал о других историях, действие которых происходит в недавнем прошлом.

«Супермен: Красный сын»

Марк Миллар, Килиан Планкетт, Дэйв Джонсон. DC Comics, в России — издательство Азбука.

В реальности «Красного сына» космический корабль с Суперменом приземлился не в Канзасе, а на территории СССР | Источник: Русская служба Би-би-си

Если набрать в поисковике «советские супергерои», первой ссылкой, конечно же, вылезет «Красный сын».

Но стоит понимать, что в данном случае это не просто зубоскальство и какая-то фантазия о том, что злобный Супермен с серпом и молотом на груди покоряет весь мир. Советский Союз здесь служит лишь фоном для личности Супермена.

Это история о том, к чему может привести желание создать абсолютный порядок. У Советского Союза есть репутация государства, в котором был абсолютный порядок, бюрократия, все контролировалось. В комиксе «Красный сын» эта идея доводится до абсолюта.

По замыслу авторов, Супермен берет на себя руководство Советским Союзом после смерти Сталина | Источник: Русская служба Би-би-си

После смерти Сталина началось безвременье. Супермен, глядя, как из-за ошибок и бюрократических проволочек народ страдает (а он ярый патриот, он не хотел, чтобы народ испытывал нужду в чем бы-то ни было), берет в руки бразды правления всем Советским Союзом и, не покладая сил, пытается все контролировать.

Каждая страна по доброй воле присоединяется к Советскому Союзу для того, чтобы ее охранял такой сильный герой. Множество героев выступает на стороне Супермена.

Конечно, его антагонистом служит Бэтмен. Правда, в этой вселенной он сын советских диссидентов, которых расстреляли кровавые агенты КГБ. Причем, конечно же, сам Супермен потом этих агентов покарал, потому что они превысили свои полномочия. Подчеркну, что здесь Супермен не рисуется абсолютно черной — то есть, простите — красной краской.

Все заканчивается, конечно, хорошо — и для Земли в целом, и для советского народа тоже. Супермен выполняет свою историческую миссию и передает бразды правления людям — он же все-таки не человек, а что делать на Земле должны решать сами люди.

«Каратель: Россия-матушка»

Гарт Эннис, Даг Брейтуэт. Marvel Comics, в России — издательство ALDEN Comics.

В России борец с преступностью пытается найти смертельно опасный вирус | Источник: Русская служба Би-би-си

Пример комикса о том, что холодная война никогда не прекратится.

Действие шпионского боевика происходит в уже постсоветской России, но люди все те же.

История о том, что государства меняют свои границы, меняются руководители, но на месте остаются те, кто знает, как делаются дела.

Каратель — один из самых известных персонажей вселенной Marvel. Его отправляют в Россию, чтобы ликвидировать штамм опасного вируса, угрожающего всему человечеству. Каратель сталкивается с антагонистом, который практически его переиграл. Это суровый генерал советской закалки, который не чурается дать в морду вышестоящему по званию и считает, что работа должна быть выполнена любыми способами.

Действие комикса происходит после распада СССР | Источник: Русская служба Би-би-си

В конце, когда Каратель выполняет свою миссию, его противник признает, что парень неплох, должен был бы родиться русским, потому что американец такое провернуть не может.

Интересно, что самыми плохими персонажами здесь выступают американские генералы, которые пытаются использовать и переиграть всех. Важный момент: русские здесь не болванчики, не мальчики для битья, а вполне себе представители государства, охраняющего свои границы и граждан. Они делают все, чтобы ликвидировать угрозу в лице Карателя.

«Командировка»

Аскольд Акишин. Издательство Бумкнига.

Герой «Командировки» по работе приезжает в город Ленинск, где начинают происходить странные вещи | Источник: Русская служба Би-би-си

Аскольд Акишин — это один из мастодонтов русской комикс-индустрии, он издал множество сборников, читает лекции.

История «Командировки» — это история одного советского гражданина, которого отправили в командировку в другой город для того, чтобы перенять опыт местного завода. В комиксе начинается зомби-апокалипсис по непонятным причинам, во время которого герой пытается выжить.

Конечно же, отлично себя показывает советская армия, которая тут же блокирует и уничтожает зараженных. Но главного героя это не останавливает, потому что он все-таки в командировке и ему нужно возвращаться домой.

Советские власти пытаются предотвратить нашествие зомби | Источник: Русская служба Би-би-си

Ну и в конце большой сюжетный твист — неожиданный поворот, раскрывающий, откуда он, собственно, прибыл туда в командировку.

Очень милый и добрый комикс, несмотря на то, что зомби-апокалипсис вроде должен шокировать нас кишками и расчлененкой. Там всего этого нет, это и не нужно. Тут главное — наивная грусть и сетование главного героя в конце на то, что эх, все-таки до завода так и не добрался.

«Киндерланд»

Мавил. В России — издательство Бумкнига.

Комикс немецкого художника, родившегося в Восточном Берлине | Источник: Русская служба Би-би-си

Замечательный комикс, посвященный жителям Восточной Германии конца 80-х годов. Это автобиографическая история, автор писал о своих детских годах [Настоящее имя художника Мавела — Маркус Витцель, он родился в центре Восточного Берлина в 1976 году — Русская служба Би-би-си].

Напрямую Советский Союз не участвует в событиях комикса. Но сама атмосфера конца эпохи такова, что каждый герой, даже ребенок, ощущает — что-то закончилось, дальше жить по-старому нельзя, нужно что-то менять.

Конечно же, есть пионеры с красными галстуками, есть учителя, рассказывающие о том, что капиталистическая система вот-вот рухнет и знамя социалистического отечества взмоет как никогда высоко.

В реальности «Киндерланда» в конце 80-х годов детям продолжают на уроках рассказывать про недостатки западного мира | Источник: Русская служба Би-би-си

Но идеология годами остается той же, а жизнь меняется. Для простых людей это заканчивается печально: дефицит, рост цен в магазинах, некоторые товары вообще исчезают.

В этом комиксе рассказывается не о России, но многие аспекты жизни героев сильно напоминают то, как жили люди в Советском Союзе. Или нам кажется, что они жили так.

Очень добрый комикс с конфликтом поколений, подходов к жизни.

«Наше детство»

Издательство Комильфо.

«Наше детство» — несколько комиксов о смешных и трогательных, нелепых и страшных вещах, которые ушли в прошлое | Источник: Русская служба Би-би-си

Это замечательный комикс, разные авторы, художники вспоминают то, как они жили в глубоком детстве, некоторые — в СССР. Советский союз здесь — alma mater, и с этим временем связаны первые воспоминания — рыбалка с дедушкой, беготня с друзьями во дворе.

Есть более молодые авторы, детство которых пришлось уже на 90-е годы. Всплывают смешные оскаленные кадавры, которые продавались в маленьких блистерах, первые пластиковые китайские игрушки, борьба с борщевиком с помощью палки и другие вещи, связанные со временем нашего детства.

«Писатели и революция»

Комикс Паблишер.

Шесть историй по мотивам жизни русских писателей и поэтов | Источник: Русская служба Би-би-си

Сборник комиксов из историй о писателях и поэтах первой половины XX века о том, как для них сложилась эпоха революции. Время трагичное, и жизнь каждого творческого человека складывается тоже неоднозначно.

В этом издании шесть сюжетов. Герои — Александр Блок, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и Иван Бунин.

Сценарист один — Дмитрий Романов, а художник для каждой истории свой.

Сюжеты сборника «Писатели и революция» начинают развиваться после октября 1917 года | Источник: Русская служба Би-би-си

События комиксов охватывают Временное правительство, создание Советского Союза. В целом же эти истории рассказывают: что красные, что белые, что зеленые — у всех руки по локоть в крови и у каждой стороны своя правда.

Серия «БРПД»

Майк Миньола. Издательство Dark Horse, XL Media.

Бюро расследований паранормальных дел следит за тем, чтобы сверхъестественные силы не были использованы во зло | Источник: Русская служба Би-би-си

Комикс «Бюро расследований паранормальных дел» рассказывает об отце всем известного Хэллбоя, мальчика из преисподней. Он ездит по всему миру и борется с различными паранормальными явлениями, которые в отсутствие правильного обращения могут поставить крест на всем человечестве.

Действие происходит после Второй мировой войны, когда еще не все нацисты добиты, оставшиеся расползлись по своим тайным базам и готовят ответный удар.

В первом комиксе — «БРПД: 1946» отец Хэллбоя сталкивается с замечательным персонажем — наркомом по оккультным делам Советского Союза. Это маленькая девочка, которая не совсем та, кем кажется, но очень сильно помогает разобраться в тайных проектах Третьего рейха.

Нарком по оккультным делам СССР | Источник: Русская служба Би-би-си

В космологии Миньолы и мире Хэллбоя большой вес и влияние имеют персонажи-выходцы из России — Григорий Распутин, Баба-Яга, домовые, Кощей Бессмертный, даже Василиса присутствует. Миньола, наверное, один из самых глубоко копающих авторов, не ограничивающихся базовыми знаниями о русском фольклоре.

Комикс «Фронтир»

Евгений Францев, Алексей Волков, Кирилл Кутузов. Издательство Jellyfish Jam.

События «Фронтира» разворачиваются на территории бывшего СССР после глобальной катастрофы | Источник: Русская служба Би-би-си

Комикс молодых российских авторов и художника.

«Фронтир» рассказывает о постапокалипсисе на территории СНГ. То есть вместо уже приевшихся читателю разрушенных городов Нью-Йорка и Вашингтона мы видим какую-нибудь Нижнюю Бердяевку или другие деревушки, которые по сути живут так же, как жили до конца света, но между ними на различных транспортных средствах передвигаются герои.

Главный герой разъезжает на луноходе, который угнал с заброшенной космической станции — наверное, с Байконура.

Весь комикс густо посыпан отсылками как к российской культуре, так и к массовой — есть цитаты из «Заводного апельсина», «Черепашек-ниндзя».

После апокалипсиса Россия в реальности «Фронтира» превратилась в пустыню | Источник: Русская служба Би-би-си

Наверное, главное отличие от подобных американских комиксов — славянское зубоскальство, ироничное отношение ну просто ко всему, что происходит на том самом фронтире.

Конкретных исторических персонажей здесь нет, но в образе многих личностей читаются какие-то исторические прототипы — так один деревенский староста напоминает одновременного старого большевика, верующего в идею, и царского офицера. Правда, потом выясняется, что он прохиндей, запудривший мозги жителям деревни.

Оксана Чиж. Русская служба Би-би-си.