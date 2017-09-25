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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Приангарье вошло в число лидеров по обращениям с укусами клещей — Роспотребнадзор

Более 14 тысяч человек обратились за медпомощью в регионе с начала сезона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор РФ сообщает, что Приангарье входит в число лидеров по обращениям в связи с укусами клещей. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях, в Красноярском крае. Отметим, что в Приангарье с начала активности клещей за медицинской помощью обратилось 14,3 тысячи человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

По данным надзорного органа, благоприятные климатические условия в России в сентябре способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

— За прошедшую неделю в Иркутской области с укусами клещей в медучреждения обратилось 32 человека, — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что до октября, пока в лесу не установится снежный покров, есть опасность укуса насекомых.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Роспотребнадзор сообщает о повышении активности клещей.

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