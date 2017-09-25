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11:52 (мск), источник: VLADNEWS

Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей

Показатель среднедушевых доходов поднялся выше этого уровня уже в четвертый раз за 2017 год.

Источник: VLADNEWS

Среднедушевые доходы населения Приморского края снова — в четвертый раз за 2017 год — превысили 34 тысячи рублей, составив в августе 34 175 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Но это было самое маленькое превышение над уровнем 34 тысячи рублей за последние 8 месяцев: в марте текущего года среднедушевой доход в крае составил 34 255 рублей, в июне — 34 456 рублей, а в апреле — чуть-чуть не дотянул до 35 тысяч (составив 34 923 рубля).

Напротив, самые низкие среднедушевые доходы в этом году фиксировались, по традиции, в январе — в связи с новогодними и посленовогодними праздниками: они составляли 23 820 рублей (ненамного превысив уровень января 2016 года — 23 483 рубля).

В остальные месяцы (февраль, май, июль) доходы приморцев колебались на уровне 33−34 тысяч рублей.

Для сравнения, в 2016 году в 25-м регионе наблюдались гораздо большие годовые колебания в среднедушевых доходах местного населения: от 31,1 тысячи рублей в мае до 34,6 тысячи рублей в апреле. Зафиксировано шесть месяцев, в которые среднедушевые доходы приморцев колебались в пределах 31−32 тысяч рублей (февраль, март, май, июнь, октябрь и ноябрь). Доходы были выше 32 тысяч, но ниже 33 тысяч рублей в июле и августе. Только в апреле и сентябре средневые доходы жителей Приморского края превысили 33 тысячи рублей, поднявшись до 34 616 и 33 067 соответственно.

Но рекордным в 2016 году стал, по традиции, декабрь — когда показатель среднедушевого дохода в регионе составил 44 079 рублей (включив все предновогодние выплаты, премии, «13-е зарплаты» и т. п.).

Необходимо отметить, что данные официальной статистики пока являются предварительными, они подлежат уточнению после утверждения Росстатом в декабре года, следующего за отчетным (в данном случае — их уточнят в 2018 году).

Справка:

Среднедушевой доход — в РФ — совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), разделенная на число всех членов семьи (статья 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) устанавливается федеральным законом.

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